POL-HA: Autofahrer verliert Kontrolle über seinen Mercedes - Keine Fahrerlaubnis sowie positive Alkohol- und Drogentests

Hagen-Dahl (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer verlor in der Nacht auf Montag (15.07.2024) in Dahl die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Der Hagener fuhr, gegen 01.45 Uhr, mit seinem Mercedes aus der Hagener Innenstadt kommend über die Dahler Straße. An der Einmündung zur Straße Finking wollte er nach links abbiegen und verlor dabei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto. Er kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Leitpfosten. Das Auto kam an einem leichten Abhang zum Stehen. Weder der 21-jährige Fahrer noch seine vier Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille an. Ein Drogentest schlug auf Kokain an. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgehen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs nach Alkohol- und Drogenkonsum. (sen)

