POL-HA: Drogenfahrt beendet

Hagen (ots) - Am 12.07.2024, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 14.30 Uhr wurde ein Fahrrad an der Schulstraße gestohlen. Ein 46-Jähriger hatte sein Fahrrad verschlossen abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Abstellort war sein Fahrrad nicht mehr vorhanden. Es handelte sich um ein schwarz/weiß/rotes Fahrrad. Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Leitstelle Telefon: 02331 986 2066 E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de Homepage: ...

