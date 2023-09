Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Taschendiebinnen auf frischer Tat

Dortmund (ots)

Am Freitagvormittag (15. September) nahmen Bundespolizisten in ziviler Kleidung in Dortmund zwei Taschendiebinnen auf frischer Tat fest. Die Geschädigte hatte den Diebstahl nicht bemerkt.

Gegen 10 Uhr befanden sich Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) am Dortmunder Hauptbahnhof, als ihnen zwei Frauen (31, 38) auffielen. Diese schauten sich augenscheinlich nach Passanten um, welche Taschen oder Rücksäcke mit sich führten. Kurz darauf verließen die bulgarischen Staatsbürgerinnen den Bahnhof in Richtung Borsigplatz. Die beiden Frauen kundschafteten augenscheinlich den Wochenmarkt und ihre Besucherinnen und Besucher aus. Anschließend begaben sie sich in Richtung Innenstadt.

Schließlich betraten die Verdächtigen einen Discounter. An der Kühltheke trafen sie auf die spätere Geschädigte, welche sich auf ihrem Einkaufswagen abstützte. Wenig später sprach die 38-Jährige die ältere Dame von hinten an. Diese drehte sich von ihrem Einkaufswagen zu der Gesprächsführerin um. Währenddessen näherte sich die 31-Jährige dem Wagen und bückte sich. Zeitgleich griff sie in die abgestellte Handtasche der 68-Jährigen, welche sich in dem Einkaufswagen befand. Anschließend entnahm sie einen türkisfarbenen Gegenstand und begab sich zügig zum Ausgang. Dabei steckte sie das Portemonnaie der Geschädigten in ihre Oberbekleidung.

Im Kassenbereich wurde die Diebin schließlich durch die Polizeibeamten angehalten. Dabei hatte sie die Geldbörse in ihrer Achselhöhle eingeklemmt. Die Beschuldigte übergab das Diebesgut freiwillig an die Bundespolizisten. Die 38-Jährige erschien ebenfalls am Ausgang und wurde auch festgenommen. Ein Polizist wies die Dortmunderin schließlich auf die Tathandlung hin, welche den Diebstahl nicht bemerkt hatte. Die Schadenshöhe betrug 150 Euro.

Bei einer Durchsuchung der Polizeibekannten fanden die Beamten eine weitere Geldbörse am Körper der 38-Jährigen, sowie weiteres Bargeld im BH der 31-Jährigen versteckt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen die Wohnungslosen ein. Anschließend wurden sie in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell