BPOL NRW: Körperverletzung in RB 61 - Bundespolizei sucht Opfer

Dortmund - Hemer (ots) - Am Donnerstagnachmittag (14. September) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen auffälligen Geruch war. Dieser führte zu einem jungen Mann, der Drogen in Unterhose und Socken versteckte. Gegen 16:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten die Haupthalle des Hauptbahnhofs Dortmund, als sie einen starken Marihuanageruch wahrnehmen ...

