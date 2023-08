Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Auto kracht in Lkw

Am Donnerstag erlitten bei einem Unfall auf der A8 bei Mühlhausen mehrere Personen Verletzungen.

Gegen 5.21 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der A8 in Richtung München. Im Bereich der Anschlussstelle Mühlhausen war er auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Der Fahrer des Mercedes geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke. Anschließend schleuderte er auf den rechten Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit einem Sattelzug. Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Der 24-jährige Fahrer sowie sein 30-jähriger Beifahrer erlitten mittelschwere Verletzungen. Ein 29-jähriger Mitfahrer auf dem Rücksitz zog sich leichte Verletzungen zu. Sanitäter brachten alle drei Insassen des Mercedes in Kliniken. Der 59-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun wie es genau zu dem Unfall kam. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 10.000 Euro, am Sattelzug auf 4.000 Euro und an der Leitplanke auf 1.000 Euro. Ein Abschlepper barg den erheblich beschädigten Mercedes. Der Laster blieb fahrbereit. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen sowie einem etwa sechs Kilometer langen Stau. Gegen 7.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

