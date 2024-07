Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - BMW-Fahrer kollidiert mit Laterne und fährt weg

Hagen-Boele (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte am Montagabend (15.07.2024) auf einem Supermarktparkplatz in Boele mit einer Laterne und gefährdete bei der anschließenden Unfallflucht eine E-Scooter-Fahrerin. Gegen 22.10 Uhr wurden mehrere Passanten auf dem Parkplatz in der Schwerter Straße durch einen lauten Knall darauf aufmerksam, dass ein blauer BMW mit einem Laternenmast kollidiert war. Der Fahrer fuhr anschließend mit einem Drift von dem Parkplatz auf die Schwerter Straße und erfasste dabei beinahe eine E-Scooter-Fahrerin. Diese sprang von ihrem Roller und konnte nach eigenen Angaben nur dadurch einen Unfall verhindern. In dem BMW saßen weitere Personen, die laut grölten. Als das Fahrzeug kurze Zeit später noch einmal über den Parkplatz fuhr, machte ein Passant Fotos und stellte diese den hinzugerufenen Polizeibeamten zur Verfügung. Der Fahrer flüchtete dann unerkannt. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell