Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht auf der A620 mit nicht zugelassenen PKW

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 13.07.24, ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 05:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A620 zwischen den Anschlussstellen Saarbrücken-Klarenthal und Völklingen-City. Der männliche Fahrzeugführer verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mehrfach mit der Schutzleitplanke der A620 und kam entgegen der Fahrtrichtung mit seinem PKW in zum Stehen. Der Unfall wurde von einem neuralen Zeugen beobachtet welcher umgehend die Polizeiinspektion Völklingen informierte. Noch vor Eintreffen der Polizei gelang den beiden Fahrzeuginsassen die fußläufige Flucht von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte einer der Fahrzeuginsassen, ein 22 - Jähriger Mann aus Forbach, von Polizeibeamten gestellt werden. So wurde im Zuge der weiteren Ermittlungen bekannt, dass das Unfallfahrzeug nicht zugelassen und mit nicht zugelassenen Kennzeichen versehen war. Ob es sich bei dem 22 - Jährigen um den Fahrzeugführer handelte, ist bislang unklar. Das Unfallfahrzeug wurde im Anschluss zur Spurensicherung beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

