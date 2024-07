Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Mercedes-Benz Emblem vor Wohnanwesen

Völklingen-Lauterbach (ots)

Am Freitag, den 12.07.2024 brach gegen 15:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter das Mercedes-Benz Emblem aus der Fahrzeugfront eines Firmenfahrzeuges und entfernte sich im Anschluss mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt vor einem Wohnanwesen in der Hauptstraße in Völklingen-Lauterbach abgestellt. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

