Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch Verwendung eines Laserpointers

Heusweiler (ots)

Am Samstag, dem 29.06.24, teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass er in der Saarbrücker Straße in Heusweiler während der Fahrt von einem Laserpointer aus einem Anwesen heraus geblendet wurde. Der 42-jährige erlitt dadurch Schmerzen in den Augen und musste sein Fahrzeug anhalten. Die Wohnung konnte lokalisiert werden und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von den eingesetzten Beamten durchsucht. Hierbei konnte ein Laserpointer sowie ein 55-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Laut Angaben des Geschädigten könnten auch andere Autofahrer geblendet worden sein. Diese werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

