Kierspe (ots) - Eine Kölnerin befuhr am Donnerstagabend gegen 19 Uhr die Straße Windfuhr in Kierspe, dort gilt Tempo 30. Bei Befahren der Straße stellten sich zwei Frauen und ein Mann auf die Straße und brachten sie zum Anhalten. Auslöser sei, dass man sich darüber aufgeregt hat, dass die Frau zu schnell gefahren sei, obwohl dort Kinder an der Straße spielen. Doch wie sie und ihr Beifahrer berichten, sei es dann unschön weitergegangen. Man habe gegen ihr Fenster ...

