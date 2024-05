Landeskriminalamt Thüringen

LKA Thüringen: Wer kennt diese Frau? Das Landeskriminalamt Thüringen ermittelt.

Erfurt (ots)

Das Landeskriminalamt Thüringen ermittelt seit Januar 2023 wegen eines brutalen Überfalls in Erfurt, bei dem zwei Männer der rechten Szene schwer verletzt wurden. Den Ermittlern fiel einen Tag vor der Tat eine weibliche Person auf, die sich in Tatortnähe auffällig verhielt. Die Beamten vermuten, dass sie mit der Tat oder deren Vorbereitung in Verbindung stehen könnte. Sie vermuten weiterhin, dass diese Frau zu der Tätergruppierung gehören könnte, die in den Morgenstunden des 12.01.2023 in der Erfurter Pestalozzistraße zwei Männer unter Einsatz von Schlagstöcken und einem hammerähnlichen Gegenstand gezielt angriffen. Das damals 34jährige Opfer erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Beide Opfer mussten in einer Klinik medizinisch behandelt werden. Die gesuchte Frau ist ca. 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von sportlicher Figur. Sie trug zur Tatzeit dunkelblondes, leicht gewelltes, schulterlanges Haar, eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine dunkelblaue Freizeithose mit weißen Streifen an der Seite und schwarze Turnschuhe mit weißen Applikationen. Zeitweise trug die Frau zudem eine Brille und eine beigefarbene Mütze. Die Ermittler des Landeskriminalamtes erbitten sich Hinweise zur Identität der gesuchten Person, aber auch weitere Hinweise zur Sache unter der Hotline 0800 58 90 503 oder per E-Mail an lka@polizei.thueringen.de.

