BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet Kokainhändler am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am Mittwoch, den 08. November 2023, nahmen Bundespolizisten einen 55-jährigen Italiener im öffentlichen Bereich des Flughafen Frankfurt am Main fest. Die Beamten bewiesen ein gutes Gespür und unterzogen den Mann aufgrund seines nervösen Verhaltens einer Kontrolle. Dies offenbarte letztendlich einen europäischen Haftbefehl der italienischen Behörden.

Die italienische Justiz verurteilte den Italiener wegen Drogenhandels bereits im Oktober 2019. Er fungierte über fünf Jahre lang als Zwischenhändler für einen kolumbianischen Kokainhändler. Dem Gesuchten droht nun eine Haftstrafe von sechs Jahren, die er in Italien verbüßen muss.

Die Bundespolizisten übergaben den 55-Jährigen am heutigen Tage an das Amtsgericht Frankfurt am Main. Von dort wird jetzt seine Auslieferung nach Italien betrieben.

