BPOLD FRA: Halt verpasst und Notbremse gezogen - Anzeige wegen Missbrauch von Notrufen

Frankfurt/Main (ots) - Aktuell durchsuchen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade mehr als 350 Einsatzkräfte der Bundespolizei zwölf Objekte in sieben Städten in fünf Bundesländern. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liegt in Norddeutschland. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei am ...

mehr