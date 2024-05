Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 38-Jährige prallt gegen Garagentor

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mehrere Tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Dienstag (28.05.2024) gegen 22.15 Uhr in der Stettiner Straße in Korntal-Münchingen. Eine 38 Jahre alte Nissan-Lenkerin dürfte während eines Parkmanövers das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben, worauf der PKW beschleunigt wurde und gegen ein Garagentor prallte. Das Tor wurde hierdurch stark beschädigt. Am Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die 38-jährige Fahrerin, die 23 Jahre alte Beifahrerin und die 27-jährige Mitfahrerin erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Inwieweit ein in der Garage abgestellter PKW durch den Unfall beschädigt wurden, muss noch geklärt werden.

