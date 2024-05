Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Einbrecher unterwegs - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.05.2024) trieben noch unbekannte Täter in Gemmrigheim in einem Wohngebiet zwischen der Kirchheimer Straße und der Goethestraße ihr Unwesen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus und durchsuchten das Innere. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro, darunter Schmuck und hochwertige Kleidungsstücke. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit mindestens einem größeren Fahrzeug am Tatort waren.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Hinweisnummer 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

