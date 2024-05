POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Unfall in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (28.05.2024) gegen 18:35 Uhr eine Grünfläche am Rathausplatz in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg. Hierzu setzten sie im "Grünen Zimmer", eine speziell eingerichtete Vegetationsfläche hinter dem Kulturzentrum, einen Baum in Brand. Passanten, welche auf den Brand aufmerksam wurden, konnte diesen ...

