Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Grünfläche am Rathausplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag (28.05.2024) gegen 18:35 Uhr eine Grünfläche am Rathausplatz in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg. Hierzu setzten sie im "Grünen Zimmer", eine speziell eingerichtete Vegetationsfläche hinter dem Kulturzentrum, einen Baum in Brand. Passanten, welche auf den Brand aufmerksam wurden, konnte diesen noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr eigenständig löschen. Es wurde eine Fläche von rund drei Quadratmeter beschädigt, der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich zu melden.

