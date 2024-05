Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: drei Motorräder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Montag (27.05.2024) auf Dienstag (28.05.2024) hatten es bislang unbekannte Täter auf drei Motorräder in Bietigheim-Bissingen abgesehen. Zwischen 20:00 Uhr und 05:20 Uhr stahlen die Täter aus der Emil-Unkauf-Straße ein weiß lackiertes Motorrad der Marke Husqvarna, am dem ein Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht war. Das Motorrad hat einen Wert von etwa 11.000 Euro. Zwischen 20:00 Uhr und 09:45 Uhr entwendeten vermutlich dieselben Täter ein silbernes Motorrad der Marke Kawaski, ebenfalls mit Ludwigsburger Kennzeichen, das in der Banatstraße am Fahrbahnrand geparkt war. Das Motorrad hat einen Wert von circa 13.000 Euro. Zwischen 21:00 Uhr und 06:50 Uhr entwendeten die Täter ein weißes Motorrad der Marke Honda aus einer Einfahrt in der Breslauer Straße. Das Motorrad hat ein Ludwigsburger Kennzeichen und einen Wert von etwa 22.000 Euro.

Bereits in der Nacht von Sonntag (26.05.2024) auf Montag (27.05.2024) wurden zwei Motorräder aus Bietigheim-Bissingen entwendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5787675). Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell