Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unbekannter fährt 92-Jährige an und flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 92 Jahre alte Frau war am Dienstag (28.05.2024) gegen 11.50 Uhr zu Fuß mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neckarstraße in Remseck am Neckar-Aldingen unterwegs, als sie von einem noch unbekannten Pkw-Lenker angefahren wurde. Der Unbekannte übersah die Seniorin mutmaßlich beim Rückwärtsausparken. Durch die Kollision stürzte die 92-Jährige und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte unterdessen seine Fahrt in Richtung der Landesstraße 1100 fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Fahrer oder die Fahrerin soll mit einem schwarzen Pkw, möglicherweise einem VW unterwegs gewesen sein. Die 92-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

