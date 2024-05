Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Kletterhalle

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (29.05.2024) brachen noch unbekannte Täter in eine Kletterhalle im Silberweg in Böblingen ein. Die Unbekannten schlugen ein Fenster im Untergeschoss ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Anschließend begaben sie sich in den Kassenbereich und stahlen mehrere Hundert Euro Wechselgeld aus zwei Kassen. Der Geschäftsführer, der sich gegen 02.10 Uhr noch in einem Personalraum aufhielt, wurde durch ein ungewöhnliches Geräusch aufmerksam und öffnete die Tür. Im Kassenbereich erkannte er hierauf eine Person, der etwas Unverständliches schrie und dann die Flucht ergriff. Der Unbekannte wurde als etwa 180 cm groß beschrieben und war mit einer Stirnlampe ausgerüstet. Die alarmierte Polizei führte unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers Fahndungsmaßnahmen durch. Es konnten jedoch keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell