POL-BO: Schwerer Unfall: Fußgängerin (50) kommt nach Kollision mit Auto ins Krankenhaus

Bochum (ots) - Nach dem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft am frühen Donnerstagmorgen, 4. Januar, hat die Bochumer Polizei einen Tatverdächtigen (39) ermittelt. Gegen 4 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt in einen Supermarkt am Konrad-Adenauer-Platz 5 in Bochum-Mitte. Nach derzeitigem ...

