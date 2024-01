POL-BO: Schneller Ermittlungserfolg für die Bochumer Polizei: Tatverdächtiger (39) nach Einbruch in Supermarkt identifiziert

Herne (ots) - Schneller Fahndungserfolg: Nach einem Kiosk-Einbruch am frühen Freitagmorgen, 5. Januar, in Wanne-Eickel hat die Polizei einen 42-jährigen Herner festgenommen. Über den Polizeinotruf 110 meldeten Zeugen gegen 5.25 Uhr, dass ein Einbrecher das Rollo sowie die dahinterliegende Glasscheibe des Kiosks an der Hauptsraße 187 traktierte, um in das Geschäft einzudringen. Die Beamten trafen kurz darauf ein und ...

mehr