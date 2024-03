Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Verkehrsunfall der anderen Art

Mainz - Altstadt (ots)

Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurden die Beamten des Polizeiinspektion Mainz 1 am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr gerufen. In der Schönbornstraße habe zunächst eine 46-jährige Wiesbadenerin einen Kindersitz aus ihrem Fahrzeug geladen. Hierbei sei sie von einer 30-jährigen, aus dem Taunus stammenden, Fahrzeugführerin am Kindersitz touchiert worden, welcher daraufhin gegen den Oberschenkel der Frau gedrückt wurde.

Bei einem anschließenden Streitgespräch zwischen den beiden Frauen wurde die 46-Jährige letztlich auch noch beleidigt und die Unfallverursacherin fuhr davon.

Nur wenige Minuten später kann durch den Ehemann der 46-Jährigen die Unfallverursacherin unweit angetroffen werden, wie diese grade am Rangieren war. Damit die 30-Jährige nicht wieder wegfährt, stellte er sich vor das Fahrzeug und forderte die Frau auf, bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort zu warten.

Diese quittierte die Aufforderung indem sie langsam gegen die Knie des 52-jährigen Mannes fuhr und ihn so zwingen wollte zur Seite zu gehen.

Letztlich können durch die Einsatzkräfte alle beteiligten Personen vor Ort angetroffen und kontrolliert werden.

Das vorläufige Ergebnis dieses Einsatzes sind Strafanzeigen wegen Nötigung, Beleidigung, fahrlässige Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

