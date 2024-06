POL-FR: Efringen-Kirchen: Verkehrsunfall fordert vier Leichtverletzte

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 23.06.2023, sind Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Rosenweg in Bad Bellingen eingebrochen. Aus mehreren Abteilen wurde verschiedene Gegenstände wie Werkzeuge, Wein oder auch ein roter Koffer entwendet. Der Diebstahlsschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Kandern ermittelt (Kontakt 07626 97780-0). Medienrückfragen bitte an: ...

mehr