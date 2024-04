Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Einladung zum Pressetermin

Hannover (ots)

Die Fallzahlen der Diebstähle von E-Bikes und Pedelecs in Niedersachsen haben sich von 2019 auf 2023 verdoppelt. Aus diesem Grund hat die Zentralstelle Prävention des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen gemeinsam mit den Polizeidirektionen ein Präventionskonzept erarbeitet, das ab Donnerstag in ganz Niedersachsen startet. Zum Auftakt von "Protect your Bike", der landesweiten Kampagne der Polizei Niedersachsen zur Sicherung von E-Bikes, E-Rollern und Pedelecs, lädt das LKA Niedersachsen Medienvertretende zu einem Pressetermin ein, am:

Donnerstag, 04.04.2024, 10:00 Uhr,

LKA Niedersachsen, Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover

Während dieses Termins wird auf die aktuelle Wertsteigerung von E-Bikes, E-Rollern und Pedelecs, die Problematik des Fahrraddiebstahls sowie Maßnahmen zum Diebstahlsschutz eingegangen. Mithilfe eines E-Bikes vor Ort werden zudem Möglichkeiten zum Schutz dieser Fortbewegungsmittel, aber auch Sicherungsproblematiken für die Medienvertretenden demonstriert und Tipps für die Prävention gegeben.

Der Termin ist für Ton- und Bildaufnahmen geeignet. Das Einholen von O-Tönen ist selbstverständlich möglich.

Auf Grund der besseren Planbarkeit wird gebeten, sich bis Mittwoch, 03.04.2024, 18:00 Uhr, über folgende E-Mail-Adresse für den Vor-Ort-Termin anzumelden: pressestelle@lka.polizei.niedersachsen.de.

Bitte beachten Sie, dass für den Zutritt zum Gebäude ein Besucherausweis ausgestellt werden muss und Sie hierfür personenbezogene Daten beim Empfang angeben müssen.

