LKA-NI: Fahndung nach Staub und Garweg: Weitere Durchsuchungsmaßnahmen in Berlin - Fahndungsmaßnahmen dauern an

Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen fahnden weiter intensiv nach den mutmaßlichen gesuchten Räubern Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. In diesem Kontext haben Einsatzkräfte des LKA Niedersachsen gemeinsam mit der Polizei Berlin und dem Bundeskriminalamt am Sonntagmorgen, 03.03.2024, Durchsuchungsmaßnahmen auf einem Gelände am Markgrafendamm in Berlin durchgeführt.

Bei diesem Einsatz auf einem ehemaligen Betriebsgelände waren unter anderem Spezialeinsatzkräfte eingesetzt. Bei den sich anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen waren auch Schussgeräusche wahrnehmbar. Diese stehen im Zusammenhang mit einer Türöffnung. Personen sind dabei nicht verletzt worden.

Im weiteren Einsatzverlauf haben die Einsatzkräfte insgesamt zehn Personen auf dem Gelände angetroffen. Diese Personen wurden zur Identitätsfeststellung vorläufig festgehalten. Hierbei handelt es sich um freiheitsbeschränkende Maßnahmen und nicht um Festnahmen. Keine dieser Personen leistete Widerstand. Alle Personen sind nach Abschluss der identitätsfeststellenden Maßnahmen bereits wieder entlassen worden.

Die beiden gesuchten mutmaßlichen Räuber Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg befinden sich nicht unter diesen Personen. Die Fahndung nach ihnen dauert weiter an. In diesem Kontext weist das LKA Niedersachsen auf die gestern veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach Burkhard Garweg hin (wir haben berichtet). Die StA Verden und das LKA Niedersachsen hatten sich mit neuen Bildern an die Öffentlichkeit gewandt.

Da die flüchtigen Straftäter bewaffnet sein könnten, rät das LKA Niedersachsen den Bürgerinnen und Bürgern dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen. Eine konkrete Gefahrenlage für die Stadt Berlin besteht aktuell nicht.

Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort von Burkhard Garweg und seinem Komplizen Ernst-Volker Staub nimmt das LKA Niedersachsen unter der Rufnummer 0511 9873-7400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Einsatzmaßnahmen auf dem Gelände am Markgrafendamm dauern weiterhin an.

