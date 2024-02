LKA-NI: Mutmaßliche Räuberin festgenommen Fahndungserfolg der Staatsanwaltschaft Verden und des Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen

Hannover (ots) - Zielfahnder des LKA Niedersachsen haben gestern, am späten Montagnachmittag, eine 65-Jährige Frau in Berlin festgenommen. Es könnte sich hierbei um ein gesuchtes mutmaßliches RAF-Mitglied, dem verschiedenste schwere Raubtaten zur Last gelegt werden, handeln. Ihre Identität wird aktuell noch geprüft. Auf Grund der hohen Medienwirksamkeit laden die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA Niedersachsen Medienvertretende zu einer Pressekonferenz ein, am: ...

