LKA-NI: Einladung zum Pressetermin

Zielfahnder des LKA Niedersachsen haben gestern, am späten Montagnachmittag, eine 65-Jährige Frau in Berlin festgenommen. Es könnte sich hierbei um ein gesuchtes mutmaßliches RAF-Mitglied, dem verschiedenste schwere Raubtaten zur Last gelegt werden, handeln. Ihre Identität wird aktuell noch geprüft.

Auf Grund der hohen Medienwirksamkeit laden die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA Niedersachsen Medienvertretende zu einer Pressekonferenz ein, am:

Dienstag, 27.02.2024, 14:30 Uhr,

LKA Niedersachsen, Am Waterlooplatz 11, 30169 Hannover

Der Termin ist für Ton- und Bildaufnahmen geeignet. Das Einholen von O-Tönen ist selbstverständlich möglich. Das LKA Niedersachsen wird ggf. kurzfristig einen Live-Stream zur Verfügung stellen. Der Link wird nachgereicht.

Auf Grund der besseren Planbarkeit wird gebeten, sich kurzfristig über folgende E-Mail-Adresse für den Vor-Ort-Termin oder den Live-Stream anzumelden: pressestelle@lka.polizei.niedersachsen.de.

Bitte beachten Sie, dass für den Zutritt zum Gebäude ein Besucherausweis ausgestellt werden muss und Sie hierfür personenbezogene Daten beim Empfang angeben müssen.

