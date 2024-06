Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autofahrerin überschlägt sich - verletzt ins Krankenhaus - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 23.06.2024, gegen 21:00 Uhr, hat sich eine Autofahrerin auf der K 6334 zwischen Hüsingen und Adelhausen überschlagen. Die 18-jährige war in Richtung Adelhausen fahrend nach einer Kurve aus unbekannter Ursache nach links von der Straße abgekommen. An einer Böschung überschlug sich ihr Kleinwagen und blieb auf dem Dach liegen. Die verletzte Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Ein Ersthelfer, der möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen kann, war von der Polizei nicht mehr anzutreffen. Dieser und auch andere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, zu melden.

