Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb nach Hemdklau von Detektiv gestellt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstag (16.07.) beobachtete ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße einen Ladendieb. Gegen 18.10 Uhr nahm der 49-Jährige ein Hemd von der Verkaufstheke und ging damit in eine Umkleide. Kurze Zeit später kam er ohne Kleidungsstück aus der Umkleide wieder heraus und bewegte sich in Richtung Ausgang des Geschäfts. Im Eingangsbereich sprach der Ladendetektiv den Mann an und verständigte die Polizei. Der 49-Jährige muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten. (qua)

