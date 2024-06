Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer kollidiert mit Lkw

Wipperfürth (ots)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid hat am Dienstagmittag (4. Juni) auf der L284 zwischen Wipperfürth und Hartegasse die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er rutschte in den Gegenverkehr, wo ihm ein Lkw entgegenkam.

Der 21-Jährige fuhr gegen 12 Uhr auf der L284 aus Wipperfürth kommend in Fahrtrichtung Hartegasse. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Er rutschte in den Gegenverkehr, wo ihm eine 41-jährige Fahrerin aus Bergisch Gladbach mit einem Sattelzug entgegenkam. Bei der Kollision zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. An seinem Krad entstand erheblicher Sachschaden. An dem Sattelzug entstand ebenfalls nicht unerheblicher Sachschaden.

Die L 284 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell