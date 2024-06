POL-GM: Unfall an einer Querungshilfe

Radevormwald (ots) - Schwere Verletzungen hat am Dienstag (4. Juni) ein 27-jähriger Ennepetaler davongetragen, als er in Radevormwald auf der B 483 die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er gegen 16:10 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 483 Straße aus Schwelm kommend in Fahrtrichtung Radevormwald. Im Bereich der Straße "Möllersbaum", in einer Rechtskurve, verlor er die ...

mehr