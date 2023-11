Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2311034

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

In der Nacht zu Samstag, 11. November 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Firmenräumlichkeiten eines Elektrotechnischen Betriebes an der Heidestraße in Heiligenhaus. Vermutlich gegen 00 Uhr drangen der oder die Einbrecher gewaltsam durch eine Fensterscheibe in einen Büroraum im Erdgeschoss des Firmenkomplexes ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie unerkannt von der Tatörtlichkeit. Konkrete Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am 11. November 2023, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Stöcken" in Heiligenhaus. Gegen 15 Uhr vernahm die Mieterin einer im Dachgeschoss befindlichen Einliegerwohnung verdächtige Geräusche und stellte einen Mann im Treppenhaus fest. Dieser flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung und die Mieterin stellte Hebelspuren sowohl an der Haustür als auch an der im Erdgeschoss befindlichen Wohnungstür fest. Der flüchtige Einbrecher kann als circa 175 cm groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Er soll mit einem dunklen Kapuzenpullover oder einer Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein und eine Mundbedeckung getragen haben.

Die Polizei schätzt den an den Türen entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 9. November 2023, bis Freitagvormittag, 10. November 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung an der Daimlerstraße in Ratingen-West. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 09:45 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch eine Balkontür einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung in die Wohnräume der Geschädigten ein. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und verließen sie anschließend augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung zunächst nicht vor. Der an der Balkontür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Freitagnachmittag, 10. November 2023, kam es auf dem Ingenhovenweg in Ratingen-Zentrum zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Doppelhaushälfte. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 16 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch ein Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Der am Fenster entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Nacht zu Samstag, 11. November 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk an der Jenaer Straße in Ratingen-West. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen drang, gegen 00:30 Uhr, ein bisher unbekannter Täter gewaltsam durch eine Scheibe in die Verkaufsräume des Kiosks ein. Er durchsuchte diesen nach Wertgegenständen und entwendete diverse Tabakwaren. Mitsamt der Tatbeute floh der Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung. Konkrete Angaben zur Tatbeute konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme bisher nicht gemacht werden. Der durch die beschädigte Schaufensterscheibe entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

In der Nacht zu Sonntag, 12. November 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die Büroräume eines Hotelbetriebes an der Straße "Düsseldorfer Platz" in Ratingen-Zentrum. In der Zeit von 00:10 Uhr bis 06:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch ein zur "Lohgerberstraße" weisendes Fenster gewaltsam in den Büroraum des Hotels ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwenden sie mehrere hundert Euro Bargeld und flohen augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Samstagnachmittag, 11. November 2023, kam es auf der Neckarstraße zu einem Tageswohnungseinbruch in eine Wohnung auf der Neckarstraße in Mettmann. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:50 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Schmuck und Bargeld von bisher nicht näher verifiziertem Wert. An der Terrassentür entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen der oder die Einbrecher mitsamt der Tatbeute unerkannt in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110! --- Hilden ---

Am späten Freitagnachmittag, 10. November 2023, kam es auf der Straße "Am Steg" in Hilden zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr durch eine Balkontür einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses gewaltsam in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen vermutlich über eine weitere Balkontür von der Tatörtlichkeit. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenerstattung zunächst nicht vor. Der an der Balkontür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 11. November 2023, bis Sonntagmittag, 12. November 2023, drangen bisher unbekannte Täter in die Gewerberäume einer zahntechnischen Fachfirma, welche im Gewerbepark Süd an der Hofstraße in Hilden untergebracht ist, ein. Der oder die Einbrecher gelangten hierbei zunächst auf ein Vordach an der Gebäuderückseite und verschafften sich anschließend über das angrenzende Hauptdach gewaltsam Zugang zum zweiten Obergeschoss des Hauses. Sie durchsuchten zahlreiche Büro- und Laborräume und entwendeten unter anderem diverse hochwertige Spezialgeräte. Der Beuteschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen geringen vierstelligen Betrag. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei sicherte umfangreiche Spuren- und Beweismittel vor Ort.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht zu Samstag, 11. November 2023, brachen bisher unbekannte Tatverdächtigen 13 Kellerabteile mehrerer angrenzender Mehrfamilienhäuser an der Innsbrucker Straße in Monheim am Rhein auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Eine konkrete Auflistung der Tatbeute lag im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurden jedoch unter anderem ein E-Bike der Marke KTM im Wert von circa 4.500 Euro sowie diverse Werkzeuge und Rennradschuhe der Marke "Carbon G. Tornado" entwendet. Die Polizei schätzt den an den Türen entstandenen Sachschaden auf wenige tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell