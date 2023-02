Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Zoll stellt illegale Beschäftigte fest

Frankfurt (Oder) (ots)

Beamte des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) - Bereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit stellten bei Kontrollen am 14.02.2023 in Bad Freienwalde und Grünheide vier illegale Arbeitnehmer ohne gültigen Aufenthaltstitel bei der Ausführung von Küchentätigkeiten fest.

So wurden in einem Imbiss in Bad Freienwalde zwei vietnamesische Bürger ohne gültigen Aufenthalt angetroffen. Einer hatte gar keine Papiere bei sich, der zweite versuchte sich zwar mit gültigen Papieren auszuweisen, diese gehörten aber ganz offensichtlich nicht ihm. Auf den ersten Blick passten weder Größe, Alter noch das Passbild. Beide wurden mittels Dolmetscher zum Sachverhalt vernommen und der zuständigen Ausländerbehörde übergeben.

In einem Restaurant in Grünheide wurden zwei albanische Bürger bei Hilfstätigkeiten in der Küche festgestellt. Auch sie hatten für Deutschland keinen gültigen Aufenthaltstitel und durften somit nicht arbeiten. Nach den Vernehmungen mittels Dolmetscher wurden ihnen die Pässe mit der Auflage entzogen, sich bei der zuständigen Ausländerbehörde zu melden.

In einem Imbiss in Erkner wurde ein türkischer Bürger zwar mit Aufenthaltsgenehmigung jedoch ohne gültige Arbeitsgenehmigung ebenfalls bei Küchentätigkeiten angetroffen. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wurden gegen ihn und den Inhaber des Imbisses eingeleitet.

