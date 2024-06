Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall auf der B 483 schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Schwere Verletzungen hat am Dienstag (4. Juni) ein 27-jähriger Ennepetaler davongetragen, als er in Radevormwald auf der B 483 die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er gegen 16:10 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 483 Straße aus Schwelm kommend in Fahrtrichtung Radevormwald. Im Bereich der Straße "Möllersbaum", in einer Rechtskurve, verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort, brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden; es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

