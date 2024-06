POL-GM: Ausweichmanöver endet mit Überschlag

Wipperfürth (ots) - Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungshubschrauber am Montag (3. Juni) nach einem Unfall in Wipperfürth einen 23-jähriger Kölner ins Krankenhaus. Der 23-Jährige war gegen 18:55 Uhr mit seinem Motorrad in Wipperfürth-Thier, auf einer Straße zwischen Hembach und der L129 unterwegs. In Höhe des Freiluftaltar Ommerborn verlor er bei einem Bremsmanöver die Kontrolle und stürzte. Dabei zog ...

