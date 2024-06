Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer kam mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Wipperfürth (ots)

Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungshubschrauber am Montag (3. Juni) nach einem Unfall in Wipperfürth einen 23-jähriger Kölner ins Krankenhaus. Der 23-Jährige war gegen 18:55 Uhr mit seinem Motorrad in Wipperfürth-Thier, auf einer Straße zwischen Hembach und der L129 unterwegs. In Höhe des Freiluftaltar Ommerborn verlor er bei einem Bremsmanöver die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort brachte ich ihn ein Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in eine Kölner Klinik. An dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

