Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Flaschenwürfen in Polizeizelle gelandet

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Grünscheid hat am Sonntagnachmittag (2. Juni) ein 32-jähriger Mann aus Reichshof nach Zeugenangaben mehrere Glasflaschen auf die Fahrbahn geworfen und getreten. Polizisten trafen den Mann gegen 16:15 Uhr vor Ort an. Er wirkte deutlich alkoholisiert. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur Polizeiwache. Dort verblieb er bis zu seiner Ausnüchterung in einer Polizeizelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell