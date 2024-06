Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Rennradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Reichshof (ots)

Mit seinem Rennrad ist ein 65-jähriger Gummersbacher am Sonntag (2. Juni) in Reichshof-Allenbach gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 65-Jährige fuhr um kurz vor 16 Uhr auf der Eckenhagener Straße (L341) in Fahrtrichtung Pochwerk. Im Bereich der Einmündung Allenbacher Straße geriet er gegen den Bordstein. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell