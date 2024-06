POL-GM: Paketstation aufgebrochen

Nümbrecht (ots) - Schwere Verletzungen haben sich am Freitag (31. Mai) der 15-jährige Fahrer eines Mofas sowie sein 14-jähriger Sozius bei einem Unfall in Nümbrecht-Bierenbachtal zugezogen. Die beiden waren gegen 17:15 Uhr mit einem Mofa auf dem Mühlenweg in Richtung Grumether Straße unterwegs. Am Kreuzungsbereich fuhr der 15-Jährige auf die Grumether Straße, wo es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 53-Jährigen ...

