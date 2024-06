Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mofa kollidiert mit Auto - Zwei Jugendliche schwerstverletzt

Nümbrecht (ots)

Schwere Verletzungen haben sich am Freitag (31. Mai) der 15-jährige Fahrer eines Mofas sowie sein 14-jähriger Sozius bei einem Unfall in Nümbrecht-Bierenbachtal zugezogen.

Die beiden waren gegen 17:15 Uhr mit einem Mofa auf dem Mühlenweg in Richtung Grumether Straße unterwegs. Am Kreuzungsbereich fuhr der 15-Jährige auf die Grumether Straße, wo es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 53-Jährigen kam. Dieser war auf der vorfahrtsberechtigten Grumether Staße in Richtung Stockheim unterwegs gewesen. Der 15-jährige Nümbrechter zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn eine Klinik nach Köln. Auch sein 14-jähriger Sozius zog sich schwerste Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sowohl an dem Mofa als auch dem Skoda des 53-jährigen Nümbrechters entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Grumether Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

