Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf und erteilt Platzverweise

Gummersbach (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (29. Mai) eine Strafanzeige gegen einen 17-jährigen Reichshofer aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es gegen 17:35 Uhr im Bereich des Busbahnhofs einen Streit zwischen dem 17-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann. Ein 44-jähriger Zeuge berichtete, dass der 17-Jährige den Unbekannten geschlagen und getreten habe. Der Zeuge ging schließlich dazwischen, woraufhin sich der Geschädigte von der Örtlichkeit entfernte. Die Polizei stellte die Personalien des 17-Jährigen fest und erteilte diesem ein Platzverweis. Der 41-Jährige entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit.

Kurze Zeit später gegen 19:50 Uhr ist die Polizei erneut im Bereich des Busbahnhofs aktiv geworden. Dort kam es im Bereich des Unterstandes am Rande des Busbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei dort aufhältigen Personen, einem 41-jährigen Mann und einer 27-jährigen Frau. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige erhielt einen Platzverweis, dem er auch zunächst nachkam. Wenige Minuten später kam es jedoch im Bereich der Unterführung erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, diesmal zwischen dem 41-Jährigen und einem 44-jährigen Mann. Die Polizei nahm den 41-Jährigen daraufhin in Polizeigewahrsam, wo er bis zu seiner Ausnüchterung in einer Zelle verblieb.

