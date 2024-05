Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin angefahren

Wiehl (ots)

Ein 87-jähriger Reichshofer musste am Mittwoch (29. Mai) nach einem Verkehrsunfall in Oberwiehl seinen Führerschein abgeben.

Der 87-Jährige fuhr mit seinem Dacia um kurz nach 12 Uhr auf der Derschlager Straße in Richtung Oberwiehler Straße. An einer Querungshilfe wollte eine 52-jährige Frau aus Wiehl die Oberwiehler Straße zu Fuß überqueren. Der Fahrzeugführer vor dem 87-Jährigen bremste ab, um der Frau das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der Reichshofer konnte nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr stattdessen links an der Querungshilfe vorbei. Dort kam es erst zur Kollision mit der Fußgängerin und anschließend mit einem VW Passat eines 46-jährigen Reichshofers. Dieser war auf der Oberwiehler Straße in Richtung Wiehl unterwegs gewesen und wollte an der Einmündung nach links auf die Derschlager Straße abbiegen.

Die Fußgängerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem VW entstand leichter, an dem Dacia erheblicher Sachschaden. Die Polizisten stellten den Führerschein des Seniors sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell