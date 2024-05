Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Festnahme nach Autodiebstahl

Wipperfürth / Halver (ots)

Wegen eines Rotlichtverstoßes an der Kreuzung Leiersmühle / Nordtangente in Wipperfürth geriet ein 37-jähriger Autofahrer am frühen Montagmorgen (27. Mai) ins Visier der Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Fahrer. Wie sich herausstellte, war er mit einem gestohlenen Wagen unterwegs. Zudem führte der 37-jährige Fahrer keine Ausweispapiere mit. In dem Auto fanden die Polizisten mehrere Autoschlüssel und Bekleidungsstücke, die die Vermutung nahelegten, dass es sich dabei um Diebesgut handeln könnte. Die Polizisten nahmen den 37-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Im Rahmen der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass es sich um einen 37-jährigen litauischen Mann handelt, der sich derzeit illegal in Deutschland aufhält. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und nach eigenen Angaben Drogen konsumiert hatte. Entsprechend wurde eine Blutprobe angeordnet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen suchte die Polizei die Halteranschrift des gestohlenen Wagens in Halver auf. Dort stellte sich heraus, dass sich der 37-Jährige zuvor Zugang zu dem Wohnhaus verschafft und dort mehrere Autoschlüssel gestohlen hatte. Anschließend hatte er das Auto gestohlen und war dann in der Folge von der Polizei in Wipperfürth gestoppt worden.

Der 37-Jährige ist bereits mehrfach wegen diverser Eigentumsdelikte strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er wurde am Dienstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter in Lüdenscheid vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

