POL-GM: Blutprobe angeordnet

Wiehl (ots) - Ein 87-jähriger Reichshofer musste am Mittwoch (29. Mai) nach einem Verkehrsunfall in Oberwiehl seinen Führerschein abgeben. Der 87-Jährige fuhr mit seinem Dacia um kurz nach 12 Uhr auf der Derschlager Straße in Richtung Oberwiehler Straße. An einer Querungshilfe wollte eine 52-jährige Frau aus Wiehl die Oberwiehler Straße zu Fuß überqueren. Der Fahrzeugführer vor dem 87-Jährigen bremste ab, um der Frau das Überqueren der Straße zu ermöglichen. ...

