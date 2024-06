POL-GM: Wagen landet auf dem Dach

Gummersbach (ots) - Zur Blutprobe musste am Donnerstag (30. Mai) ein 49-jähriger Mann aus Polen. Dieser war gegen 1:15 Uhr mit seinem Skoda auf der L173 aus Gummersbach-Piene kommend in Richtung Meinerzhagen unterwegs gewesen. Als der 49-Jährige sein Auto enden wollte, kollidierte er dabei mit der Schutzplanke. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert, der etwa 2 Promille entspricht. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und untersagte die Weiterfahrt. ...

