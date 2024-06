Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Erst geflüchtet dann im Auto eingeschlafen

Waldbröl (ots)

Ein 31-jähriger Waldbröler musste am Sonntagabend (2. Juni) eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er mit seinem Auto auf der Schlesierstraße rückwärts von einem Parkplatz und touchierte dabei einen geparkten Kfz-Anhänger. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Ein Zeuge hatte das Unfallgeschehen gesehen, folgte ihm und führte die Polizei schließlich zur Wohnanschrift des 31-Jährigen. Dort fanden sie den 31-Jährigen schlafend in seinem Auto vor. Als er ausstieg und zu seinem Haus ging, fiel er mehrfach hin und schwankte deutlich. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher. An dem Anhänger und dem Fahrzeug des 31-Jährigen entstanden geringe Sachschäden.

