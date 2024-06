POL-GM: Ergänzung zur Erstmeldung: Verkehrsunfall mit getötetem Zweiradfahrer in Morsbach, Krottorfer Straße

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Ergänzung zur Erstmeldung: Verkehrsunfall mit getötetem Zweiradfahrer in Morsbach, Krottorfer Straße

Morsbach (ots)

Ein 21-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend (3. Juni) auf der Krottorfer Straße so schwer gestürzt, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 21-jährige Waldbröler gegen 18:25 Uhr mit seinem Piaggio-Roller auf der Krottorfer Straße (L336) aus dem Ortszentrum Morsbach kommend in Richtung Niederwarnsbach. Vor ihm fuhr in einem VW Golf ein 28-jähriger Morsbacher. Dieser verlangsamte seine Fahrt, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dazu betätigte er nach Zeugenaussagen seinen Blinker. Der 21-jährige Rollerfahrer scherte aus, um an dem Golf vorbei zu fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad. Er fuhr gegen den Bordstein, stürzte und prallte gegen einen Pfosten einer Grundstückseinfahrt. Während des Sturzes hatte er seinen Helm verloren. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es nicht zu einer Kollision mit dem Golf gekommen war. Im Verlauf der Unfallermittlungen stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen an dem Roller nicht zum Fahrzeug gehörte. Zudem war der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 22 Uhr gesperrt. Das Unfallaufnahmeteam Köln unterstützte vor Ort bei der Unfallaufnahme.

Seitens der Feuerwehr und der Polizei waren mehrere Notfallseelsorger und Opferschützer im Einsatz, die vor Ort Angehörige und Zeugen betreuten.

