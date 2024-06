POL-GM: Verkehrsunfall mit getötetem Zweiradfahrer in Morsbach, Krottorfer Straße

Engelskirchen (ots) - In Engelskirchen-Grünscheid hat am Sonntagnachmittag (2. Juni) ein 32-jähriger Mann aus Reichshof nach Zeugenangaben mehrere Glasflaschen auf die Fahrbahn geworfen und getreten. Polizisten trafen den Mann gegen 16:15 Uhr vor Ort an. Er wirkte deutlich alkoholisiert. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, nahmen ihn die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten mit zur ...

