Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfallflucht mit gestohlenem Kleinkraftrad in Wallerfangen

Wallerfangen (ots)

Zu einer Frontalkollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem geparkten Pkw kam es am Samstagabend, gegen 23:20 Uhr, in der Posener Straße in Wallerfangen. Anwohner verständigten die Polizei, nachdem sie durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurden. Vor Ort wurde ermittelt, dass eine unbekannte Person aus ungeklärter Ursache mit dem Roller von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten Pkw kollidierte. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, wurde das verunfallte Kleinkraftrad zuvor, gemeinsam mit einem weiteren Kleinkraftrad, aus einer angrenzenden Garage gestohlen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der flüchtigen Person geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Saarlouis unter der Telefonnummer 06831-9010 oder per Mail unter pi-saarlouis@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

